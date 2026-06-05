Сейчас, по словам Кошкина, в Польше действительно заметны определенные сигналы. Например, выход партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна на политическую сцену. Этот шаг говорит о переоценке ценностей среди элиты и о тех вызовах, которые требуют нового осмысления. Европейские народы устали от агрессивной линии нынешних властей, которые подталкивают к войне с Россией. В заявлениях оппозиционных политиков прослеживается более разумный подход.