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Политолог ответил, откажется ли Польша от русофобского курса

Польша в ближайшей перспективе не откажется от русофобского вектора. Такой прогноз в разговоре с NEWS.ru дал Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Эксперт считает, что надеяться на резкую смену курса со стороны польской оппозиции не стоит — это было бы ошибкой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сейчас, по словам Кошкина, в Польше действительно заметны определенные сигналы. Например, выход партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна на политическую сцену. Этот шаг говорит о переоценке ценностей среди элиты и о тех вызовах, которые требуют нового осмысления. Европейские народы устали от агрессивной линии нынешних властей, которые подталкивают к войне с Россией. В заявлениях оппозиционных политиков прослеживается более разумный подход.

«Утверждать, что правые сразу победят и это изменит кардинально траекторию развития той русофобской политики, которую проводят активно Евросоюз и НАТО — ошибочно. Для таких глобальных процессов потребуется много времени», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Ранее бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Украина пытается втянуть европейские государства в прямое столкновение с Россией. Он обратил внимание на нарастающую эскалацию в Восточной Европе. По его словам, с точки зрения юриспруденции такие страны, как Германия, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, могут рассматриваться в качестве агрессоров.

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