На трассе в Богучанском округе произошла авария с погибшим

5 июня в Богучанском округе на втором километре трассы Богучаны — Юрубчен — Байкит произошла смертельная авария. По предварительным данным Госавтоинспекции Красноярского края, 67-летний водитель «Судзуки» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Тойотой».