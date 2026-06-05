Штрафов почти на миллиард рублей выписали нижегородским водителям

Абсолютным лидером среди нарушений стало превышение скорости на 20−40 км/ч — за неделю камеры зафиксировали 70 530 таких случаев. Также в антирейтинг попали игнорирование ремней безопасности (4 180 нарушений), превышение скорости на 40−60 км/ч (4 104 факта) и выезд за стоп-линию (2 378 нарушений). Кроме того, комплексы фиксации активно штрафовали за разговоры по телефону за рулем и проезд на красный свет.