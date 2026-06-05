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Штрафов почти на миллиард рублей выписали нижегородским водителям

Чаще всего дорожные камеры ловили автомобилистов на превышении скорости, а за уклонение от уплаты накопилось более 3 тысяч судебных дел.

За пять месяцев работы дорожных камер в Нижегородской области собственникам транспортных средств вынесли 1 008 887 постановлений о штрафах. Общая сумма начислений составила 983 461 650 рублей, сообщили в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

В отношении водителей, уклоняющихся от своевременной оплаты штрафов, правоохранители возбудили 3 210 административных дел по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Только за последнюю неделю мая, в период с 25 по 31 число, сотрудники Госавтоинспекции вынесли 87 539 постановлений на сумму более 87,2 млн рублей.

Абсолютным лидером среди нарушений стало превышение скорости на 20−40 км/ч — за неделю камеры зафиксировали 70 530 таких случаев. Также в антирейтинг попали игнорирование ремней безопасности (4 180 нарушений), превышение скорости на 40−60 км/ч (4 104 факта) и выезд за стоп-линию (2 378 нарушений). Кроме того, комплексы фиксации активно штрафовали за разговоры по телефону за рулем и проезд на красный свет.

Ранее сообщалось, что десятки нарушений нашли на трех нижегородских маршрутах.