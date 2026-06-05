Двоих нижегородцев обвинили в мошенничестве с субсидией на развитие фермы

По фабуле дела нижегородец убедил знакомого из Шарангского округа зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и заключил с ним фиктивный договор о покупке 47 коров и техники для фермы. Затем они обратились за бюджетной субсидией и получили 1,7 млн руб., которые предполагаемые подельники обналичили и поделили, отметили в МВД.