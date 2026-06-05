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На Дону конкурсное производство на кирпичном заводе продлили на полгода

Арбитражный суд Ростовской области продлил процедуру конкурсного производства АО «Глубокинский кирпичный завод» до 3 декабря. Информация опубликована на портале «Федресурс».

Арбитражный суд Ростовской области продлил процедуру конкурсного производства АО «Глубокинский кирпичный завод» до 3 декабря. Информация опубликована на портале «Федресурс».

Конкурсное производство на предприятии продлевается с 2025 года.

В конце декабря 2024 года АО «Глубокинский кирпичный завод» было признано банкротом с открытием конкурсного производства.

Предприятие было образовано в Ростовской области в 1992 году. Основная деятельность — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.