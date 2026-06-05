В Москве запустят первый центр ментального здоровья для подростков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Первый центр ментального здоровья для подростков запустят в Москве в этом году, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в столице два года работают специализированные центры ментального здоровья.
«Учитывая, что спрос на эти центры большой, в этом году мы запускаем еще два центра. Один для взрослого населения, и впервые запускаем такой центр для подростков», — рассказала Ракова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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