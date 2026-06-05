Итальянские школьники нашли древнеримский дом под спортзалом

В отдельном сообщении рассказывается о находках у жертвы извержения Везувия в 79 году нашей эры. При нем была обнаружена аптечка. Предположительно, он был врачом. Мужчина входил в группу из 13 человек, пытавшихся укрыться на винограднике в Помпеях, который впоследствии получил название «Сад беглецов». Укрыться им не удалось — на них обрушился выброс газа и пепла.