Итальянские школьники нашли древнеримский дом под спортзалом

В Италии учащиеся лицея обнаружили под спортивным залом своего учебного заведения остатки древнеримской виллы. Об этом сообщает Live Science.
Как отмечается в публикации, ранее существовали неподтвержденные сведения о наличии нескольких помещений под полом спортзала. Школьники, совершившие неофициальные вылазки в подземные пространства, доложили о находке преподавательнице Клаудии Марино, которая проинформировала официальные органы. Археологические работы на указанном участке стартовали в январе 2026 года, о результатах раскопок стало известно недавно.
Специалисты установили, что темные коридоры и слабо освещенные комнаты являются частью роскошной виллы, датируемой серединой II века нашей эры. Согласно надписи, обнаруженной еще в XIX веке, в этом доме проживал представитель рода Умбриев. Сведения об этой семье ограничены; предполагается, что она происходила из Самниума, области близ Помпей, где в 79 году нашей эры произошло извержение Везувия.
В материале уточняется, что Государственный научный лицей Камилло Кавур расположен неподалеку от Колизея. Ранее в этом здании размещалась Католическая миссионерская конгрегация. При возведении ее штаб-квартиры в XIX веке были найдены руины крупного древнеримского особняка — «домуса». Данный район имеет большое значение для истории Древнего Рима, поскольку здесь проживали Цицерон, Помпей и Октавиан Август, однако он изучен недостаточно из-за наличия современных строений.
В ходе раскопок были обнаружены фрески на стенах и лепнина на потолочных сводах виллы. В одном из помещений сохранилась мозаика из крупных плиток неправильной формы — такой стиль был популярен среди знати. Кроме того, археологи выявили граффити, оставленные в XX веке туристами, учащимися и иными посетителями подземелий.
В отдельном сообщении рассказывается о находках у жертвы извержения Везувия в 79 году нашей эры. При нем была обнаружена аптечка. Предположительно, он был врачом. Мужчина входил в группу из 13 человек, пытавшихся укрыться на винограднике в Помпеях, который впоследствии получил название «Сад беглецов». Укрыться им не удалось — на них обрушился выброс газа и пепла.
«Этот человек взял с собой свои инструменты, чтобы быть готовым восстановить свою жизнь в другом месте благодаря профессии, а возможно, также для того, чтобы помочь другим», — заявил Габриэль Цухтригель, директор археологического парка «Помпеи».
При исследовании применялись рентгеновские снимки и компьютерная томография. Установлено, что в сумке погибшего мужчины могли находиться небольшие железные инструменты, вероятно хирургические, а также дощечка, предположительно для приготовления лекарств.