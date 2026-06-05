Под Волгоградом парень сядет на 3 года за смертельный наезд на 33-летнюю женщину

В Николаевском районе осудили 18-летнего парня, который осенью прошлого года на мотоцикле насмерть сбил женщину в селе Солодушино. Погибшей было 33 года. Водитель, который на тот момент был несовершеннолетним и не имел водительских прав, по приговору суда отсидит 3 года в колонии-поселении, а также выплатит по 1 миллиону каждому из родителей погибшей женщины и 500 тысяч ее сестре за моральные страдания. Об этом сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.