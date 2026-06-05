Акция «Безопасная дорога детства» прошла в Чувашии

Республиканскую акцию «Безопасная дорога детства» провели 1 июня в Новочебоксарском медицинском центре Чувашии. Инициатива организована по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.
На мероприятии для молодых отцов был проведен практический мастер-класс. Инструкторы напомнили основные правила перевозки детей в автомобилях и наглядно продемонстрировали, как правильно выбирать и устанавливать детские кресла. Участникам акции разъяснили, почему нельзя перевозить ребенка на коленях, пристегивать его обычным ремнем безопасности или одним ремнем со взрослым.
Ключевым событием дня стала передача подарков семьям новорожденных. Всем мамам, выписывавшимся из родильного отделения 1 июня, вручили новые детские автокресла. Кроме того, самому отделению была передана автолюлька для безопасной транспортировки самых маленьких пациентов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.