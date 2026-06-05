Акция «Безопасная дорога детства» прошла в Чувашии

На мероприятии для молодых отцов был проведен практический мастер-класс. Инструкторы напомнили основные правила перевозки детей в автомобилях и наглядно продемонстрировали, как правильно выбирать и устанавливать детские кресла. Участникам акции разъяснили, почему нельзя перевозить ребенка на коленях, пристегивать его обычным ремнем безопасности или одним ремнем со взрослым.