На Куршской косе назвали самые распространённые и опасные виды мусора

При этом сигаретные фильтры разлагаются до 15 лет и выделяют токсичные вещества, которые могут попадать в почву и воду. Ещё дольше разлагаются бумажные салфетки. Из-за синтетических волокон в составе они могут загрязнять планету столетиями.