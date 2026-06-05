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На Куршской косе назвали самые распространённые и опасные виды мусора

В нацпарке посоветовали брать с собой пакеты.

Источник: Клопс.ru

Сигаретные окурки оказались главным загрязнителем территории Куршской косы, а влажные салфетки сотрудники называют настоящим бедствием. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Ольга Большакова в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда — Калининград» в четверг, 4 июня.

По словам Большаковой, сотрудники оценивают количество отходов не по весу, а по числу. Окурки находят чаще, чем пластиковые бутылки, одноразовые стаканы и коктейльные трубочки.

При этом сигаретные фильтры разлагаются до 15 лет и выделяют токсичные вещества, которые могут попадать в почву и воду. Ещё дольше разлагаются бумажные салфетки. Из-за синтетических волокон в составе они могут загрязнять планету столетиями.

«Поэтому большая просьба: возьмите пакетик, это же просто. Понятно, что хочется сохранить руки чистыми, но можно же сложить всё в пакетик и донести до контейнера хотя бы», — сказала Большакова.

В нацпарке советуют брать с собой многоразовые бутылки для напитков и отдельный пакет для мусора. По словам сотрудников, даже небольшие изменения в привычках отдыхающих помогают снизить нагрузку на уникальную природную территорию.

На Куршской косе назвали два вида птиц, которые могут исчезнуть из-за любителей гулять и загорать в дюнах.

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