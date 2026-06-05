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Парковку на участке Веденяпина в Нижнем Новгороде запретят с 22 июня

Остановку и стоянку транспортных средств запретят на улице Веденяпина в Нижнем Новгороде с 22 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Остановку и стоянку транспортных средств запретят на улице Веденяпина в Нижнем Новгороде с 22 июня. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать на участке от проспекта Ленина до Южного шоссе. Организацию дорожного движения меняют для беспрепятственного проезда автомобилей.

Нижегородцам посоветовали заранее ознакомиться с изменениями в транспортной схеме и следовать указаниям знаков.

Напомним, проезжую часть сузили на перекрестке улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева с 3 июня. На участке проводится реконструкция трамвайных путей.

Ранее сообщалось, что дороги к детским лагерям отремонтируют в Нижегородской области. Специалисты восстановят 67 км дорожного полотна.