Ольга Бузова выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде

Ольга Бузова присоединится к звёздным участникам «VK Fest» (0+) в Нижнем Новгороде — певица выступит 11 июля, подтвердили организаторы мероприятия.
Артистка начнёт фестивальный тур с родного Санкт‑Петербурга: 5 июля она выйдет на Синюю сцену во второй день праздника. Примечательно, что Бузова — неизменная участница петербургского VK Fest:
в 2015—2016 годах появлялась на фестивале как блогер и инфлюенсер;
в 2017‑м дебютировала в роли певицы;
в 2018‑м её выступление стало одним из ярких моментов программы.
В этом году «VK Fest» впервые пройдёт в Нижнем Новгороде — площадкой для масштабного события выбрана Стрелка.
Ранее лимитированные билеты на VK Fest от Пабло Радини показали нижегородцам.