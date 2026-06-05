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Ольга Бузова выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде

Артистка начнёт фестивальный тур с родного Санкт‑Петербурга: 5 июля она выйдет на Синюю сцену во второй день праздника.

Ольга Бузова присоединится к звёздным участникам «VK Fest» (0+) в Нижнем Новгороде — певица выступит 11 июля, подтвердили организаторы мероприятия.

Артистка начнёт фестивальный тур с родного Санкт‑Петербурга: 5 июля она выйдет на Синюю сцену во второй день праздника. Примечательно, что Бузова — неизменная участница петербургского VK Fest:

в 2015—2016 годах появлялась на фестивале как блогер и инфлюенсер;

в 2017‑м дебютировала в роли певицы;

в 2018‑м её выступление стало одним из ярких моментов программы.

В этом году «VK Fest» впервые пройдёт в Нижнем Новгороде — площадкой для масштабного события выбрана Стрелка.

Ранее лимитированные билеты на VK Fest от Пабло Радини показали нижегородцам.