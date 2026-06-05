Россия вернула 185 военнослужащих из украинского плена — Минобороны

Сейчас освобождённые военные находятся в Беларуси. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой медицинской и психологической помощи военнослужащих доставят в Россию для последующего лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.