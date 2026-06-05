11 трлн рублей от ИИ — не потолок: Ведяхин — о потенциале ускорения российской экономики

Россия стоит на пороге масштабного экономического ускорения за счёт искусственного интеллекта. Независимые оценки это подтверждают. По данным «Якова и Партнёров» и Яндекса (2025), эффект от внедрения ИИ в России может составить 7,9−12,8 трлн рублей в год к 2030 году, или до 5,5% прогнозного ВВП. В свою очередь PwC оценивает вклад GenAI и agentic AI в $2,6−4,4 трлн ежегодно к 2030 году, а в сценарии доверительного внедрения ИИ может добавить к мировому ВВП до 15% к 2035 году.