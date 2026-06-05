В «Пушкинскую карту» вошли еще 20 учреждений культуры Новосибирской области

Участниками программы «Пушкинская карта», которая входит в нацпроект «Семья», с начала 2026 года стали еще 20 учреждений культуры Новосибирской области. Среди них — дворцы культуры и клубы, образовательные организации, библиотеки и музей, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Общее число областных культурных учреждений, участвующих в программе, достигло 236. Таким образом, «Пушкинской картой» охвачены все 35 муниципальных образований региона. Еще 28 организаций проходят согласование в Министерстве культуры РФ для включения в программу. Заместитель министра культуры региона Оксана Мокриенко отметила, что потенциальная аудитория «Пушкинской карты» в Новосибирской области — почти 277 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.