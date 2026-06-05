В «Пушкинскую карту» вошли еще 20 учреждений культуры Новосибирской области

Общее число областных культурных учреждений, участвующих в программе, достигло 236. Таким образом, «Пушкинской картой» охвачены все 35 муниципальных образований региона. Еще 28 организаций проходят согласование в Министерстве культуры РФ для включения в программу. Заместитель министра культуры региона Оксана Мокриенко отметила, что потенциальная аудитория «Пушкинской карты» в Новосибирской области — почти 277 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.