В Красноярске открылась выставка детских рисунков ко Дню эколога

«Мы уже 15 лет проводим этот конкурс, работаем именно с детьми. Наша главная задача, привить патриотизм подрастающему поколению. И тема экологии очень важная. Именно в желании сохранить наш мир чистым и зеленым проявляется любовь к Родине, к своей стране», отметила организатор выставки Альфия Круглова.