В Красноярске открылась выставка детских рисунков ко Дню эколога

В Общественной палате Красноярского края открылась выставка детских рисунков «Береги свою планету». Ее приурочили ко Дню эколога, который отмечается 5 июня.
На выставке представлены работы детей от 8 до 17 лет из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Все они участники Всероссийского конкурса детского рисунка «Снегири». Конкурс проводит некоммерческая организация «Дошкольник», входящая в Красноярское краевое отделение «Союза женщин России».
«Мы уже 15 лет проводим этот конкурс, работаем именно с детьми. Наша главная задача, привить патриотизм подрастающему поколению. И тема экологии очень важная. Именно в желании сохранить наш мир чистым и зеленым проявляется любовь к Родине, к своей стране», отметила организатор выставки Альфия Круглова.
За 15 лет участниками конкурса «Снегири» стали более 30 тыс. детей из 85 регионов России и 35 стран. Выставка будет работать в Общественной палате Красноярского края на улице Дубровинского, 1 до 19 июня. Посетить ее можно в будние дни с 10:00 до 17:00.