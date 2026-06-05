Захарова подтвердила атаку дронов ВСУ на суда в Азовском море

Захарова отметила, что Москва находится в плотном диалоге с посольством Азербайджана и его МИД. Российская сторона готова предоставить партнерам всю необходимую помощь в получении информации о случившемся, а также обеспечить консульский доступ к пострадавшим гражданам республики.