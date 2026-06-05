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Захарова подтвердила атаку дронов ВСУ на суда в Азовском море

Удар по теплоходам «Натра» и «Циркон» в Таганрогском заливе нанесен украинскими дронами. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что ведомство уже связалось с азербайджанской стороной.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Обстоятельства произошедшего выясняются. По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками», — приводит слова дипломата «Интерфакс».

Захарова отметила, что Москва находится в плотном диалоге с посольством Азербайджана и его МИД. Российская сторона готова предоставить партнерам всю необходимую помощь в получении информации о случившемся, а также обеспечить консульский доступ к пострадавшим гражданам республики.

По словам представителя МИД, моряки с обоих судов, которые шли из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау, получили помощь. Их спасли проходившее мимо российское судно и пограничный отряд ФСБ России.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавила Захарова.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате атаки дронов на суда в Таганрогском заливе погибли пять граждан республики, еще трое получили ранения.

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