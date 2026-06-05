Экипаж без лошади и 27 купцов. Чем удивила промышленная выставка 1896 года

Первый российский автомобиль, конструкции инженера Шухова, грозоотметчик Попова и новые технологии переработки нефти — 130 лет назад в Нижнем Новгороде работала XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Она стала безусловным триумфом отечественной инженерной и культурной мысли. Прямо как современный Питерский Международный экономический форум! Символично, что именно в дни работы ПМЭФ-2026 подлинные артефакты мероприятия 130-летней давности увидел nn.aif.ru.
Скрытая научная работа.
Считается, что XVI Всероссийская промышленно-художественная выставка стала триумфом инженерного гения Владимира Шухова. Его первая в мире гиперболоидная водонапорная башня была поистине гвоздём мероприятия. «Но к тому времени Шухов уже был инженером с мировым именем — сотрудничал с фирмой братьев Нобелей, создавал сложные механизмы, связанные с перегонкой и транспортировкой нефти, — рассказывает куратор выставки “Громадный смысл и значение” (0+), старший научный сотрудник отдела истории Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Ирина Мельник. — На выставке, кроме башни, Шухов спроектировал восемь павильонов, используя знаменитую подвесную сетчатую конструкцию».
130 лет назад работал на выставке и целый павильон воздухоплавания. В те годы «экипаж без лошади», поднимающийся ввысь, был в новинку. «Мало кто знает, но на выставке происходила большая скрытая научная работа. Так, отдел метрологии проводил эксперименты по передаче и сбору метеоданных, — продолжает Ирина Мельник. — Те же шары, поднимаясь в небо, изучали воздушные потоки, делали съёмку местности».
Из бытовых инженерных решений выделялся комбинированный самовар фабрики наследников Рейнгольда Тейле, оснащённый запатентованной керосиновой горелкой. Она позволяла быстро кипятить воду в помещении без гари и копоти. За это изобретение фабрику удостоили серебряной медали выставки. Не все новинки оправдали свои обещания, но дали новые направления в развитии технической мысли.
Савва Мамонтов, художник.
Выставку в Нижнем Новгороде посетила императорская семья. Николай II и его супруга Александра Фёдоровна с 17 по 20 июля осматривали экспозицию, знакомились с городом и ярмаркой.
17 июля монарших особ сопровождал почётный Императорский караул из десяти наследников знаменитых нижегородских купеческих династий и 17 московских. Молодые люди были одеты в стилизованные костюмы рынд — почётных охранников царских особ XVII века. Костюмы создавалась по эскизам художника Виктора Васнецова, а также архитектора, живописца и сценографа Фёдора Шехтеля.
Частью облачения императорского караула была церемониальная металлическая алебарда с древнерусским орнаментом, украшенная бархатом. Алебарда сохранилась в фондах НГИАМЗ. Кроме того, по сохранившимся эскизам и фотографиям в музее воссоздали костюм рынды Императорского караула.
Выставка 1896 года была и промышленной, и художественной. Заведовал вторым направлением меценат Савва Мамонтов. Мало кто знает, что Мамонтов был и участником выставки. Он привёз в Нижний коллекцию Абрамцевской керамики. Когда выставка завершилась, предприниматель и благотворитель передал коллекцию в дар новому Нижегородскому художественному и историческому музею. Самый значимый её экспонат — плакетка, показывающая соединение двух стихий, воды и неба, где на её обороте написано: «Художник Савва Иванович Мамонтов».
Между тем ранее рассказывалось, как именно с нижегородской выставки бесследно угнали «самодвижущийся экипаж».