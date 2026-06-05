Экипаж без лошади и 27 купцов. Чем удивила промышленная выставка 1896 года

Выставка 1896 года была и промышленной, и художественной. Заведовал вторым направлением меценат Савва Мамонтов. Мало кто знает, что Мамонтов был и участником выставки. Он привёз в Нижний коллекцию Абрамцевской керамики. Когда выставка завершилась, предприниматель и благотворитель передал коллекцию в дар новому Нижегородскому художественному и историческому музею. Самый значимый её экспонат — плакетка, показывающая соединение двух стихий, воды и неба, где на её обороте написано: «Художник Савва Иванович Мамонтов».