Фабрику мороженого за 1,6 млрд рублей могут построить в липецкой ОЭЗ

По данным Rusprofile, ООО «Норден» было зарегистрировано на елецкой площадке липецкой ОЭЗ в январе 2026 года. Основной вид деятельности — производство мороженого. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Александр Федоров и ее гендиректор Андрей Кудряшов. Им также принадлежат новгородские ООО «Пломбир» (аренда и управление нежилой недвижимостью) и ООО «НБН-пломбир» (производство мороженого). Первая компания по итогам 2025 года отчиталась о нулевой выручке и чистой прибыли в 1 млн руб. Показатели второй равняются 1,2 млрд и 19 млн руб. соответственно.