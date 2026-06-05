Жительница Гусева похитила 300 тысяч рублей у знакомого, пока тот спал

Удалось выяснить, что в гости к горожанину пришла его 27-летняя знакомая. Вечер перерос в хмельное застолье. Когда хозяин квартиры уснул, гостья, зная пароль от его мобильного телефона и приложения банка, перевела на свой счет 300 тысяч.