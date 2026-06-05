Фестиваль «Прогеш-2026» откроет летний сезон на курорте Шерегеш в Кузбассе

Летний сезон на курорте Шерегеш в Кузбассе стартует с фестиваля «Прогеш-2026», который пройдет 12−13 июня в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
Всего летом на курорте запланировано 25 мероприятий — фестивали, форумы, праздники, соревнования. Для популяризации летнего отдыха в Горной Шории подготовлен гид по путешествию на сезон 2026 года. В нем собраны основные локации, подходящие для семейного отдыха, — от простых маршрутов для детей до сложных троп для опытных туристов.
Главным событием сезона станет летний фестиваль «Прогеш-2026». Его философия — дышать полной грудью, быть на одной волне с природой и дарить друг другу энергию. Горный воздух, закаты над тайгой и искренняя музыка создадут атмосферу свободы и единения, позволяя каждому гостю почувствовать особую магию Шерегеша.
В частности, 12 июня в секторе F состоится семейный спортивный праздник «Апельсиновый забег». Он объединит спорт, вкусную кухню и душевный отдых на природе.
Забеги на дистанции 1,2 и 2,5 км подойдут для участников любого уровня подготовки. Любители велоспорта смогут проверить свои силы на маршруте протяженностью 5 км. Каждый зарегистрированный участник, пересекший финишную прямую, получит памятную майку и заслуженную медаль.
В секторе B пройдет чемпионат России по эндуро-экстриму: более 200 пилотов покажут экстремальное шоу с крутыми подъемами и техническими спусками. В секторе Е будет работать ярмарка местных мастеров: там представят ручную работу, авторские проекты и уникальные находки со всей страны.
Затем программа продолжится 13 июня на главной сцене в секторе Е тремя тематическими блоками. Блок «Свобода традиций» погрузит гостей в культуру Горной Шории. «Свобода творчества» подарит радость всей семье: гостям покажут семейный спектакль «Маша и медведь» и шоу цирковых артистов с акробатическими трюками. Завершит день блок «Свобода музыки и энергии» с музыкальными сетами «Энергия гор» и выступлением джаз‑клуба «Геликон».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.