На ПМЭФ Пиотровский призвал жестко наказывать за провокации в музеях

— Действия, например, руферство на крыше музея, являются формой воровства и вандализма, — рассказал Михаил Пиотровский. Он также отметил, что такие поступки часто совершаются для самоутверждения, и выразил необходимость активной борьбы с этим явлением с помощью строгих мер.