В Марий Эл откроют новый кластер «Профессионалитета»

Новый кластер среднего профессионального образования планируют создать в Марий Эл при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.
Аграрно-строительный техникум региона вошел в число победителей конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в 2027 году. Техникум станет базовой организацией кластера по отрасли «Сельское хозяйство». К нему присоединятся еще девять сетевых организаций, образуя единую образовательную экосистему.
«Сельское хозяйство — ключевой сектор экономики Марий Эл. Для успешного развития отрасли нужны квалифицированные кадры. Открытие такого кластера — это мощный шаг в развитии профобразования», — подчеркнул глава республики Юрий Зайцев.
Средства гранта направят на приобретение современного оборудования, технических средств обучения, программного обеспечения. Планируется создание шести зон по различным видам работ: ремонт и диагностика сельскохозяйственного оборудования и транспорта, полигон подготовки трактористов-машинистов, цифровое земледелие, слесарно-механические работы, тренажеры сельскохозяйственных машин и оборудования, а также лаборатория «Электротехника и электроника сельского хозяйства».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.