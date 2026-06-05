Школьники из Мценска Орловской области побывали на познавательной экскурсии

Ученики четвертого класса мценской школы № 2 побывали на познавательной экскурсии «Путь к успеху», сообщили в департаменте образования Орловской области. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Уточним, что юные экскурсанты посетили центр «Точка роста». Там школьникам продемонстрировали серию увлекательных опытов. Особый интерес у детей вызвал эксперимент «Фараонова змея». Ребята наблюдали, как при соединении таблетки глюконата кальция и сухого горючего образуется объемная пористая структура.
Также юные исследователи увидели реакцию выпадения осадка. Для этого на их глазах в прозрачный раствор был добавлен реагент. Полученный осадок напоминал молоко. Кульминацией занятия стал синтез «искусственной крови» путем смешивания реактивов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.