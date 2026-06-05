Два российских девелопера вложат в «Белую дюну» под Янтарным не менее 90 млрд рублей

Два российских девелопера готовы инвестировать в «Белую дюну» под Янтарным не менее 90 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
В четверг, 4 июня, на ПМЭФ губернатор Алексей Беспрозванных и гендиректор группы компаний «Лидер Групп» Руслан Насыров подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Белая дюна». В планах одного из крупнейших девелоперов Санкт-Петербурга инвестировать не менее 50 миллиардов рублей в строительство гостиниц и других объектов.
«Речь идёт о строительстве не только туристической инфраструктуры: общественно-делового центра и гостиниц с общим номерным фондом не менее трёх тысяч номеров, но и социально-значимых для вашего региона объектов», — отметил руководитель «Лидер Групп» Руслан Насыров.
В пятницу, 5 июня, областные власти подписали соглашение о сотрудничестве с инвестиционно-строительным холдингом «Самсон». Кубанский девелопер планирует направить не менее 40 миллиардов рублей на создание туристической, социальной и иной инфраструктуры в «Белой дюне». В проекте заявлены общественно-деловой центр и гостиницы с общим номерным фондом не менее 3200 номеров. «Самсон» берёт на себя обязательства создать в регионе не менее 2 200 новых рабочих мест.
«В этом году мы получили федеральное финансирование на инфраструктуру — дороги, электро- и газоснабжение, и поэтому у нас открывается возможность показать инвесторам площадку, на которой можно брать конкретные участки и реализовывать инвестиционные проекты», — рассказал Беспрозванных.
В компании «Самсон» отмечают, что строительство недвижимости на курортных территориях является одной из ключевых её специализаций. Девелопер реализует проект масштабного гостиничного комплекса на курорте Архыз в Карачаево-Черкесской республике, а также инвестпроект круглогодичного курорта «Долина Айна» на Сахалине.
«Калининградская область станет новым регионом нашего присутствия. Мы понимаем, что в самом западном регионе страны нашей команде предстоит реализовать особый проект, предложить архитектурные и градостроительные решения, учитывающее особую атмосферу и исторический колорит Янтарного края, его экологичность, неповторимый облик побережья», — отметила гендиректор ГК «Самсон» Кристина Захарченко.
На ПМЭФ в 2024 году заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве «Белой дюны» областные власти, госкорпорация Туризм.РФ, СЗ «Гольфстрим» и Газпромбанк. Через год в пул партнёров калининградского проекта вошла Группа «Эталон».
«Белую дюну» разместят в районе Поваровки. На побережье хотят построить гостиницы от трёх до пяти звёзд, медицинский спа-отель, аквапарк, многофункциональный спортивный центр, крытые и открытые бассейны. В Поваровке также разместят бизнес-центры, офисные здания, арену киберспорта, кинопарк и музей «Россия — моя история». В границах курорта возведут жилые комплексы, школы, детские сады, поликлиники и магазины.
Предполагается, что частные инвестиции в строительство туристических, жилых и деловых объектов достигнут 379 миллиардов рублей. Власти намерены вложить в инфраструктуру 16 миллиардов. Общий номерной фонд «Белой дюны» составит 10,8 тысячи единиц. Курорт обеспечит работой 18 тысяч человек.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных говорил о готовности предоставить Белоруссии «один из лучших» участков «Белой дюны» для строительства санатория. Инвестировать в курорт под Янтарным также предлагали бизнесу из Бахрейна.