Два российских девелопера вложат в «Белую дюну» под Янтарным не менее 90 млрд рублей

В пятницу, 5 июня, областные власти подписали соглашение о сотрудничестве с инвестиционно-строительным холдингом «Самсон». Кубанский девелопер планирует направить не менее 40 миллиардов рублей на создание туристической, социальной и иной инфраструктуры в «Белой дюне». В проекте заявлены общественно-деловой центр и гостиницы с общим номерным фондом не менее 3200 номеров. «Самсон» берёт на себя обязательства создать в регионе не менее 2 200 новых рабочих мест.