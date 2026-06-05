Почти на миллиард рублей выписано штрафов нижегородским водителям за пять месяцев работы комплексов фото- и видеофиксации. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.
Всего с начала года Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Госавтоинспекции региона вынес 1 008 887 постановлений на общую сумму 983 461 650 рублей.
Стационарные и передвижные камеры ЦАФАП отслеживают превышение скорости и другие нарушения на дорогах области. Только за последнюю неделю мая, с 25 по 31 число, автомобилисты получили 87 539 «писем счастья» на сумму 87 222 850 рублей.
Чаще всего камеры фиксируют превышение скорости: за неделю выявлено 70 530 таких случаев (превышение на 20−40 км/ч) и 4 104 случая (на 40−60 км/ч). Также массово фиксируются непристегнутые ремни безопасности и использование телефона за рулем.
Кроме того, водители продолжают выезжать за стоп-линию, игнорировать красный свет светофора, нарушать правила остановки и выезжать на встречную полосу.
Тем, кто игнорирует оплату штрафов, тоже приходится отвечать по закону: за этот период возбуждено 3 210 административных дел по статье об уклонении от исполнения наказаний.
В ГИБДД призывают автомобилистов избегать лишней спешки и соблюдать правила дорожного движения, напоминая, что безопасность на дороге и сохранение жизней зависят от каждого из нас.