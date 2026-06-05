Калининградская область вошла в топ-5 регионов по числу бронирований посуточных квартир летом

Калининградская область вошла в топ-5 регионов по числу бронирований летом. Речь идет не об отелях, а о посуточной аренде квартир, сообщает сервис «Авито Путешествия». В лидерах тут не только Калининград, но и Краснодарский край, Ленинградская и Московская области, а также Крым.