Калининградская область вошла в топ-5 регионов по числу бронирований посуточных квартир летом

Калининградская область вошла в топ-5 регионов по числу бронирований летом. Речь идет не об отелях, а о посуточной аренде квартир, сообщает сервис «Авито Путешествия». В лидерах тут не только Калининград, но и Краснодарский край, Ленинградская и Московская области, а также Крым.
Туристы планируют отпуск заранее и активно занимаются бронированием жилья — в среднем за 103 дня для квартир и за 107 дней для загородных домов.
В Калининградской области в среднем жилье снимают на 7 дней для 3 человек за 5,2 тыс. рублей за ночь.
А вот дома выбирают для больших компаний — в среднем снимают на 6 человек на 5 дней. Особняки обходятся в 9,7 тыс. рублей в сутки.
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