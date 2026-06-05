«Автодор» будет рассылать сообщения и звонить уставшим водителям

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Госкомпания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») разрабатывает систему оповещения уставших в пути водителей с помощью смс-оповещений или звонков, сообщил на площадке ПМЭФ-2026 председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.
«Конечно, есть у нас и задумки, которые нужно сделать, потому что дорога комфортная, человек от монотонности может уставать, поэтому сейчас разрабатываем систему контроля за поведением водителя», — рассказал «Известиям» Петушенко.
Так, если автомобиль долго не останавливался и водитель не отдыхал продолжительное время, автоматические системы сразу считывают это. Также фиксируется странная траектория движения, например когда машина начинает ехать по дороге из стороны в сторону.
Согласно задумке, таким образом предполагается информировать человека через смс, звонок или сообщение на информационном табло о том, что ему пора сделать перерыв.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.