Диетолог рассказал, как правильно подбирать минеральную воду

«Есть минеральные воды с разным содержанием анионов и катионов, они отличаются по показаниям к применению. Одну можно пить при гастрите, другая стимулирует желчеотток, третья поддерживает электролитный баланс. Для лечения минеральная вода всегда подбирается врачом. Есть условно универсальная минералка, которую можно в небольших количествах принимать любому, например, “Ессентуки‑4”, — сказал Поляков в беседе с aif.ru.