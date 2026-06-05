Диетолог рассказал, как правильно подбирать минеральную воду

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минеральную воду нужно подбирать по состоянию здоровья и составу, а условно универсальной, которую можно пить в небольших количествах любому, является «Ессентуки‑4», рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
«Есть минеральные воды с разным содержанием анионов и катионов, они отличаются по показаниям к применению. Одну можно пить при гастрите, другая стимулирует желчеотток, третья поддерживает электролитный баланс. Для лечения минеральная вода всегда подбирается врачом. Есть условно универсальная минералка, которую можно в небольших количествах принимать любому, например, “Ессентуки‑4”, — сказал Поляков в беседе с aif.ru.
Диетолог отметил, что у каждой минералки в зависимости от состава свои цели и задачи. Даже универсальная вода имеет свою минерализацию и влияет на организм, добавил Поляков.