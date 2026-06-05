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Воронежская область хочет возить в Иран технику и халяльное мясо взамен на орехи

Делегация Воронежской области встретилась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с иранскими партнерами. Регион выразил готовность к укреплению и расширению экономических, торговых, научных и гуманитарных контактов. Определены перспективные направления, в частности, в Иране востребована продукция воронежского АПК — зернобобовые и масличные культуры, подсолнечное масло, сахар и халяльную мясную продукцию. Об этом рассказали в региональном Минэкономразвития.

Источник: Коммерсантъ

Делегация Воронежской области встретилась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с иранскими партнерами. Регион выразил готовность к укреплению и расширению экономических, торговых, научных и гуманитарных контактов. Определены перспективные направления, в частности, в Иране востребована продукция воронежского АПК — зернобобовые и масличные культуры, подсолнечное масло, сахар и халяльную мясную продукцию. Об этом рассказали в региональном Минэкономразвития.

Отмечается, что в Иране также есть спрос на современную сельскохозяйственную технику, энергетическое, насосное оборудование и кабельную продукцию, которые производят предприятия Воронежской области. Регион в свою очередь готов импортировать традиционные иранские товары — плодоовощную продукцию, сухофрукты, орехи и текстиль.

По словам министра экономического развития Воронежской области Людмилы Запорожцевой, регион также готов принимать иранских студентов для обучения в вузах, проводить академические обмены и совместные научные исследования.

«Предлагаем организацию краткосрочных программ для иранских специалистов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике», — добавила госпожа Запорожцева.

Подписание двусторонних документов о сотрудничестве предполагается во время будущего визита иранской делегации в Воронежскую область. Его дата пока не названа.

В марте крупные агрохолдинги с активами в Черноземье, заявлявшие в 2025—2026 годах о планах расширения экспорта в страны Ближнего Востока и Африки, прокомментировали «Ъ-Черноземье», как сказались на их намерениях и текущих поставках военные действия в Иране. Такие участники рынка, как «Агроэко», «Эконива» и «Благо», на тот момент не фиксировали у себя существенных изменений. Эксперты в свою очередь спрогнозировали усиление интереса к российской продукции в Иране.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Ирано говорить о проблемах».

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