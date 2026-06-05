Воронежская область хочет возить в Иран технику и халяльное мясо взамен на орехи

В марте крупные агрохолдинги с активами в Черноземье, заявлявшие в 2025—2026 годах о планах расширения экспорта в страны Ближнего Востока и Африки, прокомментировали «Ъ-Черноземье», как сказались на их намерениях и текущих поставках военные действия в Иране. Такие участники рынка, как «Агроэко», «Эконива» и «Благо», на тот момент не фиксировали у себя существенных изменений. Эксперты в свою очередь спрогнозировали усиление интереса к российской продукции в Иране.