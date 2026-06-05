Прикамье будет сотрудничать с АНО «Развитие хоккея»

В Пермском крае ежегодно развивается спортивная инфраструктура для занятий хоккеем. За последние годы появились ледовые арены в Соликамске и Барде. После масштабной реконструкции открыли комплекс «Прикамье» в Кировском районе Перми. В феврале этого года торжественно открыли новую ледовую арену в микрорайоне Ива. Продолжается строительство крытых арен в Чусовом и Чернушке, комплекс на 10,5 тыс. зрителей в Перми.