Петербуржцы смогут отправить письмо в космос

— Все данные участников запишут на цифровой носитель и установят на спутник «Иоффе-1», который запустят зимой, — рассказали в пресс-службе музея. — Проведение таких акций уже стало доброй традицией, цель которой популяризировать космонавтику и показать, что даже маленькие спутники могут быть полезными. «Иоффе-1» как раз относится к таким аппаратам.