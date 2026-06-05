В регионах России пройдет «месяц профориентации»

Фонд гуманитарных проектов объявил на ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме о проведении Всероссийского «месяца профориентации» — серии масштабных региональных событий, которые состоятся в начале сентября.
«Когда мы говорим о кадровом суверенитете, важно понимать, что он рождается не только в федеральных стратегиях, но и в каждом регионе — на конкретном предприятии, в локальной экономике, под запросы конкретного рынка труда. Сегодня профориентация с учетом потребностей регионов становится одним из факторов устойчивого развития территорий. Именно регион задает реальную структуру рабочих мест, и именно здесь школьник должен видеть понятную траекторию своей карьеры. “Билет в будущее” уже сегодня синхронизирует интересы школ, регионов и работодателей в единую систему. А запуск Всероссийского “месяца профориентации” позволит ребятам еще лучше познакомиться с карьерными возможностями своих регионов», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, оператора единой модели профориентации «Билет в будущее», Иван Есин.
Во время «месяца профориентации» состоятся региональные кадровые форумы, будут организованы программы для педагогов, проект «Кузница кадров», а также мероприятия с прямым участием работодателей в подготовке будущих специалистов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.