В регионах России пройдет «месяц профориентации»

«Когда мы говорим о кадровом суверенитете, важно понимать, что он рождается не только в федеральных стратегиях, но и в каждом регионе — на конкретном предприятии, в локальной экономике, под запросы конкретного рынка труда. Сегодня профориентация с учетом потребностей регионов становится одним из факторов устойчивого развития территорий. Именно регион задает реальную структуру рабочих мест, и именно здесь школьник должен видеть понятную траекторию своей карьеры. “Билет в будущее” уже сегодня синхронизирует интересы школ, регионов и работодателей в единую систему. А запуск Всероссийского “месяца профориентации” позволит ребятам еще лучше познакомиться с карьерными возможностями своих регионов», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, оператора единой модели профориентации «Билет в будущее», Иван Есин.