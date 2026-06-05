Более 200 млн поездок по «Тройке» совершено в Подмосковье с запуска

«С момента запуска транспортной карты “Тройка” в Московской области пассажиры совершили свыше 200 млн поездок, а с начала 2026 года — более 25,7 млн. Ежедневно картой пользуются свыше 178 тыс. раз», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что первые поездки по «Тройке» в Подмосковье стали возможны в феврале 2021 года, а к весне 2022 года карту уже принимали на всем областном транспорте.
Как рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица делится с другими городами своими транспортными решениями. «Запуск карты “Тройка” на территории Московской области позволил сделать оплату проезда для пассажиров региона комфортнее и проще. Ежедневно с помощью “Тройки” в Подмосковье совершается более 178 тыс. поездок, что подтверждает еe высокую востребованность и удобство. В дальнейшем продолжим расширять применение карты и запускать новые цифровые сервисы. Благодарим губернатора Московской области Андрея Воробьева за плодотворное сотрудничество», — добавил он.
Как уточняется, сегодня одна транспортная карта действует в метро, на МЦК, МЦД, пригородных поездах, регулярном речном транспорте Москвы, наземном транспорте столицы и всей Московской области, а также более чем в 20 регионах России.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, которые приводятся в материале, сегодня «Тройка» не только является удобным инструментом для оплаты проезда в автобусах Подмосковья, но и позволяет жителям региона экономить на поездках благодаря программе лояльности. «С момента запуска карты для оплаты проезда на областных маршрутах пассажиры сэкономили более 627 млн руб. В этом году сумма экономии составила 53 млн руб.», — заключил он.