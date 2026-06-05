Более 200 млн поездок по «Тройке» совершено в Подмосковье с запуска

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, которые приводятся в материале, сегодня «Тройка» не только является удобным инструментом для оплаты проезда в автобусах Подмосковья, но и позволяет жителям региона экономить на поездках благодаря программе лояльности. «С момента запуска карты для оплаты проезда на областных маршрутах пассажиры сэкономили более 627 млн руб. В этом году сумма экономии составила 53 млн руб.», — заключил он.