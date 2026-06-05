В Кинешме Ивановской области отремонтируют 8 дошкольных учреждений

Восемь детских садов отремонтируют в Кинешме, сообщили в правительстве Ивановской области. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Специалисты обновят детсады № 1, 2, 16, 27, 32, 34, 47 и 49. На ряде объектов работы уже стартовали. Например, в детском саду № 2 по улице Урицкого 10 старых окон заменили на стеклопакеты. Также подрядчику предстоит модернизировать там систему отопления.
А в детском саду компенсирующего вида № 34 на улице Аристарха Макарова специалисты ремонтируют отмостку и цоколь. Они уже сняли старую штукатурку. Им также предстоит обновить кирпичную кладку.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.