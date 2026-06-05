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Гаражка издательства «МИФ» пройдет в Нижнем Новгороде в длинные выходные

Искусствоведы и историки проведут лекции.

С 12 по 14 июня в Доме Архитектора и в ТРЦ «МЕГА» в Нижнем Новгороде состоится гаражка издательства «МИФ».

Нижегородские читатели смогут узнать о сотнях новинок и бестселлерах, в том числе о книгах о культуре и бизнесе, сериях «Мифы от и до» и «Вечные истории», фэнтези и комиксах, а также детской литературе.

Кроме того, в Доме Архитектора пройдет несколько лекций от экспертов.

В субботу, 13 июня, специалист по искусству Японии Анна Пак проведет лекцию на тему «Манга как часть визуального кода Японии: от средневековых свитков до глобального феномена».

А в воскресенье, 14 июня, состоится сразу две лекции. Искусствовед Антон Марцев расскажет о великих гостях Всероссийской выставки 1896-го года в Нижнем Новгороде, а историк Егор Тимошенко — о Владимире Дале и нижегородском спиритизме.

12+

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