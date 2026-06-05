В Нижнем Новгороде пройдет детская барахолка

Детская барахолка состоится 6 июня в сквере имени Свердлова в историческом центре Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе областного правительства. Юные участники данного мероприятия попробуют себя в роли продавцов, что отвечает профориентационным задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Также для ребят проведут насыщенную развлекательную программу. В нее, например, включены интерактивы «Студия образ» и «Искры стиля», лекторий, мастер-классы по рукоделию, созданию брелоков и коллажей, настольные и спортивные игры, а также детская йога.
Кроме того, в течение дня пройдут показы иммерсивного мини-спектакля «Театр живых историй». Еще перед гостями мероприятия выступят юные диджеи — выпускники курса центра креативных компетенций «Высота». Помимо этого, на барахолке будет открыта гастрозона со сладкой ватой, лимонадами и горячей кукурузой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.