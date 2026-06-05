В Перми 7 июня в ТРК iMALL пройдёт выставка кошек

Выставка кошек пройдёт 7 июня в ТРК iMALL в Перми, сообщает приют «Счастливый хвост» в своих социальных сетях.
Питомцев покажут на четвёртом этаже торгового центра с 12 до 18 часов.
«День, когда котики едут на встречу со своими будущими хозяевами! День, когда мы мечтаем, что повезём обратно в приют как можно больше пустых переносок», — делятся организаторы.
Гостей ждут хвостатые участники, которые ищут дом. Вход свободный. Подробности организаторы обещают раскрыть позже.
Напомним, весной приют «Счастливый хвост» переехал на новое место.