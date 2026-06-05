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В Перми 7 июня в ТРК iMALL пройдёт выставка кошек

Его организует приют «Счастливый хвост».

Выставка кошек пройдёт 7 июня в ТРК iMALL в Перми, сообщает приют «Счастливый хвост» в своих социальных сетях.

Питомцев покажут на четвёртом этаже торгового центра с 12 до 18 часов.

«День, когда котики едут на встречу со своими будущими хозяевами! День, когда мы мечтаем, что повезём обратно в приют как можно больше пустых переносок», — делятся организаторы.

Гостей ждут хвостатые участники, которые ищут дом. Вход свободный. Подробности организаторы обещают раскрыть позже.

Напомним, весной приют «Счастливый хвост» переехал на новое место.