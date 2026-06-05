Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как будет выглядеть библиотека кампуса «Кантиана» в Калининграде, фишкой которой станут башни и стеклянный купол

Многофункциональный комплекс станет пространством научных дискуссий и встреч.

Источник: Комсомольская правда

Библиотеку строящегося неокампуса «Кантиана» БФУ им. И. Канта в Калининграде называют сердцем амбициозного проекта. Это будет не просто место с книгами, а многофункциональный культурно-просветительский комплекс. Здесь можно будет проводить встречи и лекции, тут же будет организовано новое музейное пространство. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Комплекс в здании Высшей школы философии, истории и социальных наук займет три этажа и будет накрыт стеклянным куполом — его построят уже этим летом.

Предполагается оборудование двух читальных залов, цифровых сервисов и общественных пространств. Книги же расположат частично на полках в виде огромных башен — их будет четыре.

В университете говорят, что книжный фонд библиотеки насчитывает 330 тысяч томов в бумажном виде и практически не ограничен в цифровых ресурсах.

Комплекс смогут посещать не только студенты и работники вуза, но и интересующиеся жители Калининграда. Доступны будут экскурсии, лекции.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше