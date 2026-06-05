Стало известно, как будет выглядеть библиотека кампуса «Кантиана» в Калининграде, фишкой которой станут башни и стеклянный купол

Библиотеку строящегося неокампуса «Кантиана» БФУ им. И. Канта в Калининграде называют сердцем амбициозного проекта. Это будет не просто место с книгами, а многофункциональный культурно-просветительский комплекс. Здесь можно будет проводить встречи и лекции, тут же будет организовано новое музейное пространство. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба областного правительства.