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На трассе в Ростовской области в аварии пострадали два человека

В Ростовской области в ДТП пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток. Авария произошла днем 5 июня на автодороге «М-4 Дон-Новошахтинск до границы с Луганской Народной Республикой», сообщили в ГАИ региона.

В Ростовской области в ДТП пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток. Авария произошла днем 5 июня на автодороге «М-4 Дон-Новошахтинск до границы с Луганской Народной Республикой», сообщили в ГАИ региона.

По предварительным данным, 62-летний водитель Cherry не уступил дорогу встречному Opel. Автомобили столкнулись, из-за чего пострадали водитель первой иномарки и его несовершеннолетний пассажир. Пострадавших госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.