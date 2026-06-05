На ПМЭФ прошла собственная сессия Сбера

«Мы на пороге взрывного роста. Сейчас можно купить готовый дипфейк любого руководителя за 50 рублей и отправить тысячам людей. А что будет, когда появятся синтетические личности без физического исполнителя? Против кого возбуждать уголовное дело? Нам надо защитить цифровую личность так же, как физическую. И делать это надо вместе — государству, бизнесу, науке. Мы в Сбере уже создали сервис с рабочим названием Алетейя — в честь древнегреческой богини истины — он за минуты определяет, фейк перед вами или нет. Сегодня каждый участник форума может им воспользоваться по QR-коду. Но одной технологии мало. Нужны законы, нужно просвещение, нужен цифровой иммунитет».