У «атомного» города Сарова появится собственный мастер-план развития

5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ; 18+) госкорпорация «Росатом», правительство Нижегородской области и администрация Сарова подписали соглашение о сотрудничестве по разработке и реализации мастер-плана города. Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Сарова Алексей Сафонов.
Соглашение закрепляет намерение сторон совместно разработать и реализовать мастер-план Сарова. Поручение включить закрытые города «Росатома» в перечень опорных населенных пунктов, у которых должны появиться подобные документы стратегического развития, дал президент России. В настоящее время мастер-планы разработаны для четырех из десяти «атомных» ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований): Озерска, Снежинска, Трехгорного (Челябинская область) и Лесного (Свердловская область).
Специалисты из сферы архитектуры, урбанистики, экономики, социологии и других направлений, во взаимодействии с администрацией города, его жителями, градообразующего предприятия, региональной властью и «Росатомом» определят ключевые направления развития Сарова на долгосрочную перспективу. В мастер-плане будут отражены приоритетные проекты по улучшению городской инфраструктуры, социальной сферы в увязке с развитием производственной экономики, этапы реализации этих проектов, необходимые ресурсы и механизмы достижения поставленных целей.
«Нижегородская область — знаковый регион для атомной отрасли. Именно здесь, в Сарове, создавался советский атомный проект. Сегодня наше сотрудничество с регионом охватывает множество направлений, включая медицину, информационные технологии, сооружение Центра обработки данных и ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде. В Сарове, где реализуется наш флагманский проект в сфере науки и образования — Национальный центр физики и математики, будет реализован мастер-план, объединяющий все направления развития города. Вместе с руководством Нижегородской области мы заинтересованы в том, чтобы Саров стал настоящим городом будущего, где созданы комфортные, отвечающие самым современным представлениям условия для жизни и развития человека», — отметил Алексей Лихачёв. «Уверен, что решение о разработке и реализации мастер-плана Сарова обеспечит качественную перезагрузку в ключевых сферах городской жизни. Статус закрытого города на протяжении десятилетий создавал уникальные условия, но при этом и накладывал ограничения. Современный мастер-план позволит гармонично соединить научное наследие с комфортной современной средой, сделать город еще более удобным для жизни, работы и развития», — считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Каждый день мы работаем над тем, чтобы Саров стал тем местом, где появляются смелые идеи, решаются амбициозные научные задачи и формируется новое поколение специалистов, которое определит технологическое будущее страны. И мастер-план позволит нам идти четко по этому направлению», — прокомментировал глава ЗАТО Саров Алексей Сафонов.