У «атомного» города Сарова появится собственный мастер-план развития

«Нижегородская область — знаковый регион для атомной отрасли. Именно здесь, в Сарове, создавался советский атомный проект. Сегодня наше сотрудничество с регионом охватывает множество направлений, включая медицину, информационные технологии, сооружение Центра обработки данных и ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде. В Сарове, где реализуется наш флагманский проект в сфере науки и образования — Национальный центр физики и математики, будет реализован мастер-план, объединяющий все направления развития города. Вместе с руководством Нижегородской области мы заинтересованы в том, чтобы Саров стал настоящим городом будущего, где созданы комфортные, отвечающие самым современным представлениям условия для жизни и развития человека», — отметил Алексей Лихачёв. «Уверен, что решение о разработке и реализации мастер-плана Сарова обеспечит качественную перезагрузку в ключевых сферах городской жизни. Статус закрытого города на протяжении десятилетий создавал уникальные условия, но при этом и накладывал ограничения. Современный мастер-план позволит гармонично соединить научное наследие с комфортной современной средой, сделать город еще более удобным для жизни, работы и развития», — считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Каждый день мы работаем над тем, чтобы Саров стал тем местом, где появляются смелые идеи, решаются амбициозные научные задачи и формируется новое поколение специалистов, которое определит технологическое будущее страны. И мастер-план позволит нам идти четко по этому направлению», — прокомментировал глава ЗАТО Саров Алексей Сафонов.