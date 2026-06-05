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Движение транспорта на путепроводе у Мызинского моста частично ограничат

Водителям рекомендуется быть внимательными при движении по данному участку.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде в связи с проведением капитального ремонта путепровода у Мызинского моста с 21:00 6 июня до 08:00 7 июня движение транспорта будет ограничено по трем полосам в направлении улицы Ларина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проезд транспорта будет организован по одной полосе в направлении улицы Ларина и двум полосам в направлении улицы Героя Попова.

Водителям рекомендуется быть внимательными при движении по данному участку дороги и следовать указаниям дорожных знаков.