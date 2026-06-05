Движение транспорта на путепроводе у Мызинского моста частично ограничат

В Нижнем Новгороде в связи с проведением капитального ремонта путепровода у Мызинского моста с 21:00 6 июня до 08:00 7 июня движение транспорта будет ограничено по трем полосам в направлении улицы Ларина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.