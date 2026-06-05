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Синоптики за сутки предупредили белорусов о сильных ливнях и шквалистом ветре 20 м/с 6 июня

Синоптики предупредили белорусов о сильных ливнях и шквалистом ветре 6 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Белгидромете предупредили белорусов о сильных ливнях и ветре в первые летние выходные.

Так, на субботу, 6 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Синоптики сказали, что в субботу грозы ожидаются во многих районах республики.

Местами пройдут сильные ливни. А еще днем в отдельных районах будет шквалистый ветер с порывами 15 — 20 метров в секунду.

Погода в Минске 6 июня также будет дождливой. С утра и днем в субботу в столице ожидается гроза, а местами по городу — сильные ливни.

К слову, еще ранее синоптики сообщили, что сильные затяжные дожди продлятся в Беларуси по 10 июня.