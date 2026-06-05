Три новые остановки установили в Советском районе Ростова

Остановки располагаются по следующим адресам: Коммунистический, 53, 2-я Краснодарская, 681 и Каратаева, 55. Павильоны оснастили усиленной закрытой крышей, защищающей от осадков и солнца, а также антивандальными стеклами и лавочками для ожидания транспорта. На всех павильонах указано название остановочного пункта.