Космические перспективы. Игорь Арбузов оценил пермскую промышленность

Легендарный гендиректор предприятия «Протон-ПМ», гендиректор легендарного НПО «Энергомаш» — это всё об Игоре Арбузове, промышленнике из Перми, который внёс весомый вклад в развитие российского ракетостроения в целом и прикамского в частности. Мы поговорили с ним о перспективах развития предприятий аэрокосмической отрасли в Перми.
Наша сила.
Михаил Майоров, perm.aif.ru: Игорь Александрович, как себя сейчас чувствует промышленность Прикамья?
Игорь Арбузов: Пермский край остаётся регионом, в экономике которого промышленность занимает ведущее место. Это подтверждают цифры, прозвучавшие в ежегодном послании губернатора Дмитрия Махонина. Рост валового регионального продукта — в два раза за шесть лет. Численность сотрудников в промышленности — плюс 6,1% за те же шесть лет. Пермь — всё тот же уникальный промышленный город с заводскими традициями, инженерным кадровым потенциалом, образовательной средой, ориентацией на профессионализм. Эти преимущества дают возможность претендовать на мощную федеральную инвестиционную поддержку и привлечение на местные предприятия лучших специалистов и рабочих из других регионов. Эти конкурентные преимущества определяют вектор развития края, и их влияние сохранится надолго.
— Есть примеры, когда эти конкурентные преимущества принесли реальную пользу?
— За примерами далеко ходить не надо. Этой весной было объявлено, что АО «НПО “Энергомаш” прекратит серийное производство ракетных двигателей в Химках и перенесёт его на площадку пермского АО “Протон-ПМ”. Как отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, у предприятия “Протон-ПМ” очень современное производство. А в Подмосковье останется конструкторское бюро с теми компетенциями, знаниями и людьми, которые формируют его конкурентные преимущества. Думаю, это хороший пример промышленной кооперации, развитие которой рассматривается краевым правительством как приоритетная задача.
— Конструкторы — в Химках, инженеры и рабочие — в Перми. Не слишком далеко друг от друга? Не вызовет это сложностей? Последние десять лет логика развития аэрокосмической отрасли предполагала централизацию.
— Здесь нет противоречия. В развитии отрасли усилия были сконцентрированы на объединении ресурсов проектировщиков, разработчиков, производителей с целью оптимизации затрат, налаживания эффективной кооперации, обмена лучшими практиками в области качества и производства. Эта логика и определяет решение о переносе серийного производства ракетных двигателей в Пермь, так как «Протон-ПМ» силён именно в серийном производстве. У него есть всё необходимое, чтобы обеспечить необходимое количество двигателей для нашей космической промышленности и создания ракет «Ангара», «Ангара-5М», включая такие важные составляющие, как образовательная среда и кадры. Без профессионалов никакие станки и технологии не будут давать результат. Считаю, что перенос в Пермь производства двигателей «РД-191» и «РД-191М» — это очень значимо для региональной промышленности, потому что позволит ей оставаться участником всех космических программ, сохранить и приумножить десятилетиями формировавшиеся традиции. Что касается расстояния между конструкторским бюро и производственной площадкой, то и здесь не вижу особых сложностей.
Предприятия Роскосмоса отличает переход на глобальную цифровизацию процессов в проектировании ракетных двигателей и управлении ресурсами. Создана цифровая экосистема, которая позволяет эффективно управлять материальными ресурсами, производственными потоками, логистикой, качеством продукции. Цифровая среда повышает скорость передачи конструкторской и технологической документации на производство и скорость освоения новых образцов продукции.
Опорный край.
— Вы сказали о традициях. Какие они?
— Мой отец Александр был призван в армию уже после Великой Отечественной. Служил техником в авиачасти, обслуживал самолёты. Как он сам рассказывал, запомнились ему авиамоторы из Молотова, как тогда называлась Пермь. Когда после демобилизации пришло время решать, где жить и работать, долго не выбирал. Вместе с молодой женой приехал на тот самый завод, моторы которого обслуживал в авиачасти. В конце 50-х на заводе им. Свердлова организовали секретное производство ракетных двигателей. В новом цеху сконцентрировали лучшее, что было на предприятии — специалистов, технологии, культуру производства. Первым в линейке продукции нового цеха стал двигатель «РД-214». Если вы помните, Никита Хрущёв с трибуны заявил, что Советский Союз делает ракеты как сосиски. Так это он говорил про ракеты «Р-12» с двигателями завода им. Я. М. Свердлова. Говорят, лукавил, ракет на боевом дежурстве в тот момент можно было сосчитать по пальцам одной руки. Но массовое производство было развернуто в сжатые сроки. И к этому приложил свои рабочие руки мой отец.
— Ваша семья — трудовая династия?
— Именно. В конце 70-х годов я сам пришёл работать на родной завод им. Я. М. Свердлова. Просто не видел для себя другого пути в жизни. Начинал сменным мастером, а на соседнем участке работал мастером мой отец. Порой мне доставалось, когда отец учил уму-разуму. Надо сказать, старшие товарищи щедро делились опытом и секретами мастерства. Потому что все делали одно общее дело. Я успел застать ветеранов-фронтовиков, пришедших на завод после войны. Их отличала готовность добиваться результата любой ценой, сутками не выходить с завода, сказали надо — значит надо, работали на совесть. Вот в этом я и вижу наши прикамские промышленные традиции — работа на совесть, сохранение и развитие накопленного опыта, преемственность, стремление к повышению своей квалификации и решению более сложных производственных задач, служение Родине. Только так Пермь могла стать городом трудовой доблести, а Прикамье — опорным краем державы. Надо сохранять и приумножать такую роль региона, тем более президент России Владимир Путин об этом предельно чётко сказал: «В этом есть большой смысл».
Мой город.
— Вы долго работали вдали от родного города. После паузы лучше видно, какой стала Пермь?
— Сколько помню, Пермь непрерывно развивается. 70 лет назад Южный был посёлком на окраине посреди леса. Завод выделял сотрудникам земельные участки. Те рубили лес и возводили себе дома. Там до сих пор стоит дом, построенный отцом. Для меня это особое место, где пробуждается память. Я люблю бывать на Лихвинской улице, здесь прошло моё детство. Но сейчас микрорайон Южный располагается едва ли не в центре краевой столицы.
— Вы любите Пермь?
— Безусловно, и не потому, что это крупный промышленный центр, а в Свердловском районе больше заводов, чем в иных регионах. Я рано встаю, мне нравится гулять по утрам в центре. Представьте, лето, город только просыпается, вокруг ещё никого нет — ни людей, ни машин, кроме поливальных. Помните, как в этот момент появляется ощущение, что это твой город? Так вот, Пермь — мой город.
— Ваша семья разделяет ваши вкусы?
— Последние тридцать лет моей жизни прошли практически в отрыве от семьи. Я не видел, как выросли дети, а тут уже внуки. Я хочу увидеть, как растут они, как растёт моя Пермь.