Космические перспективы. Игорь Арбузов оценил пермскую промышленность

— Мой отец Александр был призван в армию уже после Великой Отечественной. Служил техником в авиачасти, обслуживал самолёты. Как он сам рассказывал, запомнились ему авиамоторы из Молотова, как тогда называлась Пермь. Когда после демобилизации пришло время решать, где жить и работать, долго не выбирал. Вместе с молодой женой приехал на тот самый завод, моторы которого обслуживал в авиачасти. В конце 50-х на заводе им. Свердлова организовали секретное производство ракетных двигателей. В новом цеху сконцентрировали лучшее, что было на предприятии — специалистов, технологии, культуру производства. Первым в линейке продукции нового цеха стал двигатель «РД-214». Если вы помните, Никита Хрущёв с трибуны заявил, что Советский Союз делает ракеты как сосиски. Так это он говорил про ракеты «Р-12» с двигателями завода им. Я. М. Свердлова. Говорят, лукавил, ракет на боевом дежурстве в тот момент можно было сосчитать по пальцам одной руки. Но массовое производство было развернуто в сжатые сроки. И к этому приложил свои рабочие руки мой отец.