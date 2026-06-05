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СК не подтвердил информацию о странной активности в фирме пропавшего Усольцева

В бухгалтерской документации компании «Поливест-Железногорск» Усольцева якобы заметили необычную активность.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Следственный комитет не подтвердил «КП-Красноярск» информацию о странной активности в бухгалтерской документации компании «Поливест-Железногорск», которая принадлежит загадочно пропавшему Сергею Усольцеву.

Ранее ряд СМИ написали о том, что предприятие железногорца могло перейти под контроль третьих лиц. Также в материалах допустили еще несколько версий происходящего: «цифровое рейдерство», попытку самого Усольцева уйти от долгов или действия партнеров, которые пытаются сохранить бизнес.

По данным журналистов, исчезнувший мужчина по-прежнему числится директором организации и владельцем 50% долей. Остальная половина принадлежит двум его партнерам.

Однако сотрудники правоохранительных органов не подтвердили нам информацию о странной активности в фирме Усольцева.

Напомним, осенью 2025 года 64-летний Сергей и его 48-летняя жена Ирина решили прогуляться по Кутурчинскому Белогорью, а вечером вернуться на турбазу. С ними были пятилетняя дочка Арина и корги по кличке Лада. После этого их никто не видел.

Таинственное исчезновение породило множество слухов, конспирологических версий и мифов.