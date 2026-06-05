СК не подтвердил информацию о странной активности в фирме пропавшего Усольцева

Напомним, осенью 2025 года 64-летний Сергей и его 48-летняя жена Ирина решили прогуляться по Кутурчинскому Белогорью, а вечером вернуться на турбазу. С ними были пятилетняя дочка Арина и корги по кличке Лада. После этого их никто не видел.