Спортсмен из Тюменской области взял серебро на турнире страны по бочча

Спортсмен из села Червишево Тюменской области Евгений Иванов завоевал серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по бочча для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования состоялись по государственной программе «Спорт России», сообщили в управлении по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района.
Турнир прошел в Санкт-Петербурге с 1 по 5 июня на базе Центра спорта Калининского района. В нем приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов России. Бочча — вид спорта, требующий от участников высочайшей концентрации, тактического мышления и точности. Евгений Иванов продемонстрировал отличную подготовку и волю к победе, уступив в финале лишь сильнейшему сопернику.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.