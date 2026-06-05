Спортсмен из Тюменской области взял серебро на турнире страны по бочча

Турнир прошел в Санкт-Петербурге с 1 по 5 июня на базе Центра спорта Калининского района. В нем приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов России. Бочча — вид спорта, требующий от участников высочайшей концентрации, тактического мышления и точности. Евгений Иванов продемонстрировал отличную подготовку и волю к победе, уступив в финале лишь сильнейшему сопернику.