Нижегородские власти разработают мастер-план развития Сарова

Ключевые направления развития Сарова определят архитекторы, экономисты, социологи вместе с жителями, руководством РФЯЦ-ВНИИЭФ и муниципальными властями. «В мастер-плане будут отражены приоритетные проекты по улучшению городской инфраструктуры, социальной сферы в увязке с развитием производственной экономики, этапы реализации этих проектов, необходимые ресурсы и механизмы достижения поставленных целей», — говорится в сообщении.