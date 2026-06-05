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На Алтае мужчина попал под суд за то, что якобы избавил от мук раненого лося

Жителя Алтайского края осудили за то, что он застрелил раненого лося.

Источник: Комсомольская правда

В Алтайском крае мужчина решил «облегчить» муки раненого лося и попал под суд. Об этом рассказывает издание amic.ru со ссылкой на управление по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Житель Каменского района обнаружил возле забора своего дома сохатого. Лось с трудом держался на ногах и тяжело дышал. Мужчина решил прекратить его страдания. Он выстрелил в животное из ружья, заряженного картечью.

После этого сельчанин не сообщил о случившемся в охотничье хозяйство, хотя знал, что обязан это сделать. Вместо этого он оставил мясо себе.

— Ущерб природным ресурсам оценили в 240 тысяч рублей. В суде подсудимый признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб. Он пояснил, что раньше никогда не охотился на лосей, — рассказали в управлении.

Суд признал мужчину виновным по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Охотничье ружье конфисковали в пользу государства.

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